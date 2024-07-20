Ефрем Захаров
Место рождения
Дата рождения1713 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маремьяна Кузьмина
Рождение ребёнка
1735 ст.
Дочь: Марья Ефремова
Мать ребёнка: Маремьяна Кузьмина
Рождение ребёнка
1738 ст.
Сын: Еремей Ефремов
Мать ребёнка: Маремьяна Кузьмина
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Евдоким Ефремов
Мать ребёнка: Маремьяна Кузьмина
Смерть
Неизвестно