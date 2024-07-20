Ефрем Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфрем Захаров

Ефрем Захаров

Место рождения

Якунино, Истра, Московская область

Дата рождения

1713 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1709 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713 ст.

Отец: Захар

Мать: не указана

Якунино, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маремьяна Кузьмина

Рождение ребёнка
1735 ст.

Дочь: Марья Ефремова

Мать ребёнка: Маремьяна Кузьмина

Якунино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1738 ст.

Сын: Еремей Ефремов

Мать ребёнка: Маремьяна Кузьмина

Якунино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Евдоким Ефремов

Мать ребёнка: Маремьяна Кузьмина

Якунино, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.