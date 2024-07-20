Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захар

Место рождения

Якунино, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Якунино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1712

Дочь: Неизвестная Захарова

Мать ребёнка: не указана

Якунино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1713 ст.

Сын: Ефрем Захаров

Мать ребёнка: не указана

Якунино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1714 ст.

Сын: Лев Захаров

Мать ребёнка: не указана

Якунино, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно

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