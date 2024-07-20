Захар
Место рождения
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Неизвестная Захарова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1713 ст.
Сын: Ефрем Захаров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1714 ст.
Сын: Лев Захаров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно