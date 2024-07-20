Маремьяна Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маремьяна Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефрем Захаров

Рождение ребёнка
1735 ст.

Дочь: Марья Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Захаров

Якунино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1738 ст.

Сын: Еремей Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Захаров

Якунино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Евдоким Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Захаров

Якунино, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно

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