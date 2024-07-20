Маремьяна Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефрем Захаров
Рождение ребёнка
1735 ст.
Дочь: Марья Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Захаров
Рождение ребёнка
1738 ст.
Сын: Еремей Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Захаров
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Евдоким Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Захаров
Смерть
Неизвестно