Князева (Эндрих) Мария Францевна
Место рожденияАрмССР, Степанованский р-он, с. Пушкино
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Эндрих Франц
Мать: Эндрих Вера
АрмССР, Степанованский р-он, с. Пушкино
Рождение ребёнка
25.11.1941
Сын: Князев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Князев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Александр Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно