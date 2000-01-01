Князева (Эндрих) Мария Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Эндрих) Мария Францевна

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Место рождения

АрмССР, Степанованский р-он, с. Пушкино

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Эндрих Франц

Мать: Эндрих Вера

АрмССР, Степанованский р-он, с. Пушкино
Рождение ребёнка
25.11.1941

Сын: Князев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Князев Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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