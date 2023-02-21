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Князев Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1941

Отец: Князев Николай Дмитриевич

Мать: Князева Мария Францевна

Рождение ребёнка
03.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Князева Валентина Матвеевна

АрмССР, Степанованский р-он, с. Пушкино
Рождение ребёнка
12.05.1971

Дочь: Князева Марина Николаевна

Мать ребёнка: Князева Валентина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Мария Францевна

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