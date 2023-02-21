Князев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1941
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1941
Отец: Князев Николай Дмитриевич
Мать: Князева Мария Францевна
Рождение ребёнка
03.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Князева Валентина Матвеевна
АрмССР, Степанованский р-он, с. Пушкино
Рождение ребёнка
12.05.1971
Дочь: Князева Марина Николаевна
Мать ребёнка: Князева Валентина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Князева Мария Францевна