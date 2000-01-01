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Князева Марина Николаевна
Князева Марина Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.05.1971
Пол
Женский
Отец
Князев Николай Николаевич
1941 г.р.
Мать
Князева (Иванова) Валентина Матвеевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1971
Отец:
Князев Николай Николаевич
Мать:
Князева Валентина Матвеевна
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