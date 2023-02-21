Эндрих Франц
Место рожденияАрмССР, Степанованский р-он, с. Пушкино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
АрмССР, Степанованский р-он, с. Пушкино
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Князева Мария Францевна
Мать ребёнка: Эндрих Вера
АрмССР, Степанованский р-он, с. Пушкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Эндрих Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Эндрих Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эндрих Вера
АрмССР, Степанованский р-он, с. Пушкино
Смерть
Неизвестно