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Эндрих Франц

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Место рождения

АрмССР, Степанованский р-он, с. Пушкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

АрмССР, Степанованский р-он, с. Пушкино
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Князева Мария Францевна

Мать ребёнка: Эндрих Вера

АрмССР, Степанованский р-он, с. Пушкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эндрих Михаил Францевич

Мать ребёнка: Эндрих Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эндрих Левон Францевич

Мать ребёнка: Эндрих Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эндрих Вера

АрмССР, Степанованский р-он, с. Пушкино
Смерть
Неизвестно
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