Пипин геристральский
Место рожденияНе указано
Дата рождения635
Дата смерти16.12.714
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
635
Отец: Анзегизель
Мать: Бегга анденская
Рождение ребёнка
687
Сын: Карл мартелл
Мать ребёнка: Альпаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Плектруда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрого шампанский
Мать ребёнка: Плектруда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плектруда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хильдебранд 1
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Альпаида
Смерть
16.12.714