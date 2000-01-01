Пипин геристральский — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пипин геристральский

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

635

Дата смерти

16.12.714

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
635

Отец: Анзегизель

Мать: Бегга анденская

Рождение ребёнка
687

Сын: Карл мартелл

Мать ребёнка: Альпаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гримоальд нейстрийский

Мать ребёнка: Плектруда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрого шампанский

Мать ребёнка: Плектруда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плектруда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хильдебранд 1

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альпаида

Смерть
16.12.714
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