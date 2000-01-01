Бегга анденская
Место рожденияНе указано
Дата рождения615
Дата смерти17.12.693
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
615
Отец: Пипин ланденский
Мать: Итта
Рождение ребёнка
635
Сын: Пипин геристральский
Отец ребёнка: Анзегизель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клотильда дода
Отец ребёнка: Анзегизель
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анзегизель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Анзегизель
Смерть
17.12.693