Бегга анденская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бегга анденская

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

615

Дата смерти

17.12.693

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
615

Отец: Пипин ланденский

Мать: Итта

Рождение ребёнка
635

Сын: Пипин геристральский

Отец ребёнка: Анзегизель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клотильда дода

Отец ребёнка: Анзегизель

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анзегизель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартин геристральский

Отец ребёнка: Анзегизель

Смерть
17.12.693
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