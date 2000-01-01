Анзегизель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анзегизель

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

610

Дата смерти

662

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
610

Отец: Арнульф мецский

Мать: Дода мецская

Рождение ребёнка
635

Сын: Пипин геристральский

Мать ребёнка: Бегга анденская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартин геристральский

Мать ребёнка: Бегга анденская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бегга анденская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клотильда дода

Мать ребёнка: Бегга анденская

Смерть
662
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