Анзегизель
Место рожденияНе указано
Дата рождения610
Дата смерти662
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
610
Отец: Арнульф мецский
Мать: Дода мецская
Рождение ребёнка
635
Сын: Пипин геристральский
Мать ребёнка: Бегга анденская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бегга анденская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бегга анденская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клотильда дода
Мать ребёнка: Бегга анденская
Смерть
662