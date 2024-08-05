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Крестовоздвиженский Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Василий Гаврилович

Мать: Елена Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крестовоздвиженская Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Клименкова (Крестовоздвиженская) Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Крестовоздвиженская Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
14.01.1860

Сын: Крестовоздвиженский Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Крестовоздвиженская Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
18.08.1866

Дочь: (Крестовоздвиженская) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Крестовоздвиженская Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
03.07.1873

Сын: Крестовоздвиженский Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Крестовоздвиженская Юлия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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