Крестовоздвиженский Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Василий Гаврилович
Мать: Елена Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Рождение ребёнка
14.01.1860
Сын: Крестовоздвиженский Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Крестовоздвиженская Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
18.08.1866
Дочь: (Крестовоздвиженская) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Крестовоздвиженская Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
03.07.1873
Сын: Крестовоздвиженский Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Крестовоздвиженская Юлия Васильевна
Смерть
Неизвестно