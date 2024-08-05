Елена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Егор (Георгий) Михайлович
Мать: Варвара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Воздвиженский Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Цветкова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
01.01.1818
Дочь: Соколова (?) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
01.05.1820
Отец ребёнка: Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
16.06.1822
Отец ребёнка: Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Крестовоздвиженский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Крестовоздвиженский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
06.10.1832
Сын: Яков Васильевич
Отец ребёнка: Василий Гаврилович
Смерть
После 1849