Елена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1849

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Егор (Георгий) Михайлович

Мать: Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Воздвиженский Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Цветкова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
01.01.1818

Дочь: Соколова (?) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
01.05.1820

Сын: Иван (3-Й) Васильевич

Отец ребёнка: Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
16.06.1822

Сын: Иван (4-Й?) Васильевич

Отец ребёнка: Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Крестовоздвиженский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Крестовоздвиженский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
06.10.1832

Сын: Яков Васильевич

Отец ребёнка: Василий Гаврилович

Смерть
После 1849

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