Крестовоздвиженская Юлия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестовоздвиженская Юлия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крестовоздвиженский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Клименкова (Крестовоздвиженская) Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Крестовоздвиженский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
14.01.1860

Сын: Крестовоздвиженский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Крестовоздвиженский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
18.08.1866

Дочь: (Крестовоздвиженская) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Крестовоздвиженский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
03.07.1873

Сын: Крестовоздвиженский Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Крестовоздвиженский Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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