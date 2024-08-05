Крестовоздвиженская Юлия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Рождение ребёнка
14.01.1860
Сын: Крестовоздвиженский Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Крестовоздвиженский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1866
Дочь: (Крестовоздвиженская) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Крестовоздвиженский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
03.07.1873
Сын: Крестовоздвиженский Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Крестовоздвиженский Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно