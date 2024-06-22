Кабатов Иван Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1818 ст.
Дочь: (Кабатова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.725, л.266 об.).
Рождение ребёнка
01.02.1821 ст.
Дочь: (Кабатова) Дорофея Ивановна
Мать ребёнка: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.778, л.174).
Рождение ребёнка
22.12.1823 ст.
Дочь: (Кабатова) Агния Ивановна
Мать ребёнка: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.824, л.220 об.).
Рождение ребёнка
22.12.1823 ст.
Мать ребёнка: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.824, л.220 об.).
Рождение ребёнка
15.04.1827 ст.
Мать ребёнка: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.901, л.159 об.).
Рождение ребёнка
15.04.1827 ст.
Мать ребёнка: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.901, л.159 об.).
Рождение ребёнка
11.07.1828 ст.
Дочь: (Кабатова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.922, л.169 об.).
Рождение ребёнка
04.08.1829 ст.
Мать ребёнка: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.934, л.151 об.).
Рождение ребёнка
06.08.1832 ст.
Мать ребёнка: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.984, л.224 об.).
Рождение ребёнка
19.01.1835 ст.
Сын: Кабатов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1028, л.221).
Смерть
Неизвестно