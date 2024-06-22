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Кабатов Иван Дорофеевич

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Кабатов Дорофей Николаевич

Мать: Кабатова (Моденова) неизвестно Дмитриевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна

Рождение ребёнка
30.11.1818 ст.

Дочь: (Кабатова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.725, л.266 об.).
Рождение ребёнка
01.02.1821 ст.

Дочь: (Кабатова) Дорофея Ивановна

Мать ребёнка: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.778, л.174).
Рождение ребёнка
22.12.1823 ст.

Дочь: (Кабатова) Агния Ивановна

Мать ребёнка: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.824, л.220 об.).
Рождение ребёнка
22.12.1823 ст.

Сын: Кабатов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.824, л.220 об.).
Рождение ребёнка
15.04.1827 ст.

Сын: Кабатов Василий Иванович

Мать ребёнка: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.901, л.159 об.).
Рождение ребёнка
15.04.1827 ст.

Сын: Кабатов Стефан Иванович

Мать ребёнка: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.901, л.159 об.).
Рождение ребёнка
11.07.1828 ст.

Дочь: (Кабатова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.922, л.169 об.).
Рождение ребёнка
04.08.1829 ст.

Сын: Кабатов Иван Иванович

Мать ребёнка: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.934, л.151 об.).
Рождение ребёнка
06.08.1832 ст.

Сын: Кабатов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.984, л.224 об.).
Рождение ребёнка
19.01.1835 ст.

Сын: Кабатов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1028, л.221).
Смерть
Неизвестно

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