Кабатов Григорий Иванович 19.01.1835 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кабатов Григорий Иванович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.01.1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1835 ст.

Отец: Кабатов Иван Дорофеевич

Мать: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1028, л.221).
Крещение
20.01.1835 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского крестьянин Иван Михайлович Нырков и дочь, Ивану Дорофеевичу, девица Анна Ивановна Кабатова.
Смерть
Неизвестно

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