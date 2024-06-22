Кабатов Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения06.08.1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1832 ст.
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.984, л.224 об.).
Крещение
07.08.1832 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богоролского, двоюродный брат Ивану Дорофеевичу, Андрей Андреевич Овсянников и свояченица девица Дарья Захаровна ... Показать все
Смерть
Неизвестно