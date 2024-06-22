Кабатов Пётр Иванович 06.08.1832 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кабатов Пётр Иванович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.08.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1832 ст.

Отец: Кабатов Иван Дорофеевич

Мать: Кабатова (Тумина) Акулина Захаровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.984, л.224 об.).
Крещение
07.08.1832 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богоролского, двоюродный брат Ивану Дорофеевичу, Андрей Андреевич Овсянников и свояченица девица Дарья Захаровна ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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