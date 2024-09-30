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Титов Афанасий Титович

Место рождения

Тебикасы, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

13.01.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Тебикасы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Владимир Афанасьевич

Мать ребёнка: Прокопьева Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
06.06.1929

Сын: Титов Евгений Афанасьевич

Мать ребёнка: Прокопьева Мария Прокопьевна

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1931

Сын: Титов Анатолий Афанасьевич

Мать ребёнка: Прокопьева Мария Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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