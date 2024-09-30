Титов Афанасий Титович
Место рождения
Дата рождения13.01.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Владимир Афанасьевич
Мать ребёнка: Прокопьева Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
06.06.1929
Сын: Титов Евгений Афанасьевич
Мать ребёнка: Прокопьева Мария Прокопьевна
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1931
Сын: Титов Анатолий Афанасьевич
Мать ребёнка: Прокопьева Мария Прокопьевна
Смерть
Неизвестно