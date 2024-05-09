Прокопьева Мария Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьева Мария Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Титов Афанасий Титович

Рождение ребёнка
06.06.1929

Сын: Титов Евгений Афанасьевич

Отец ребёнка: Титов Афанасий Титович

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1931

Сын: Титов Анатолий Афанасьевич

Отец ребёнка: Титов Афанасий Титович

Смерть
Неизвестно

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