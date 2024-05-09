Прокопьева Мария Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Титов Афанасий Титович
Рождение ребёнка
06.06.1929
Сын: Титов Евгений Афанасьевич
Отец ребёнка: Титов Афанасий Титович
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1931
Сын: Титов Анатолий Афанасьевич
Отец ребёнка: Титов Афанасий Титович
Смерть
Неизвестно