Тимофеева (Визир) Елена Давидова
Место рождения
Дата рождения22.05.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.05.1892 ст.
Отец: Визир Давид Акимов
Мать: Визир Марфа Васильева
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1625 л13об 1892г Успенская церковь с. Тищенское. 22.05.1892г
Бракосочетание
13.10.1908 ст.
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1633 IMG_0134.jpg 1908г Успенская церковь с. Тищенское. 13.10.1908г Жених 17л8м Невеста 16л4м Первым браком оба
Смерть
Неизвестно