Тимофеева (Визир) Елена Давидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеева (Визир) Елена Давидова

Тимофеева (Визир) Елена Давидова

Место рождения

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

22.05.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Муж

Около 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1892 ст.

Отец: Визир Давид Акимов

Мать: Визир Марфа Васильева

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1625 л13об 1892г Успенская церковь с. Тищенское. 22.05.1892г
Бракосочетание
13.10.1908 ст.

Муж: Тимофеев Григорий Федоров

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1633 IMG_0134.jpg 1908г Успенская церковь с. Тищенское. 13.10.1908г Жених 17л8м Невеста 16л4м Первым браком оба
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close