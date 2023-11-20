Визир Марфа Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1899 ст.
Сын: Визир Иван Давидов
Отец ребёнка: Визир Давид Акимов
Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1628 л75об 1899г Успенская церковь с. Тищенское. 12.11.1899г
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Визир Давид Акимов
Смерть
Неизвестно