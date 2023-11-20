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Визир Марфа Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1899 ст.

Сын: Визир Иван Давидов

Отец ребёнка: Визир Давид Акимов

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1628 л75об 1899г Успенская церковь с. Тищенское. 12.11.1899г
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Визир Давид Акимов

Смерть
Неизвестно
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