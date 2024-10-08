Бухарина (Селюгина) Ольга Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения24.07.1913
Дата смерти12.12.1975
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1913
Отец: Селюгин Федор Александров
Мать: Селюгина Анна Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Причина развода была изменой.
Место жительства
Неизвестно
Неизвестно, когда она переехала.
Рождение ребёнка
08.09.1934
Сын: Бухарин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Бухарин Иван Николаев
Рождение ребёнка
24.12.1936
Сын: Бухарин Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Бухарин Иван Николаев
Рождение ребёнка
08.01.1938
Отец ребёнка: Бухарин Иван Николаев
Рождение ребёнка
24.12.1941
Дочь: Дунаева (Бухарина) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Бухарин Иван Николаев
Рождение ребёнка
04.03.1946
Дочь: Бухарина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Бухарин Иван Николаев
Рождение ребёнка
01.08.1948
Дочь: Галашова (Бухарина) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Бухарин Иван Николаев
Рождение ребёнка
19.04.1950
Дочь: Кораблёва (Бухарина) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Бухарин Иван Николаев
Рождение ребёнка
04.02.1953
Дочь: Заморухова (Бухарина) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Бухарин Иван Николаев
Последний ребенок в семье.
Смерть
12.12.1975