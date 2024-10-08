Бухарина (Селюгина) Ольга Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухарина (Селюгина) Ольга Фёдоровна

Бухарина (Селюгина) Ольга Фёдоровна

avatar

Место рождения

Кадышево, Каймарская волость, Казанский уезд

Дата рождения

24.07.1913

Дата смерти

12.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1913

Отец: Селюгин Федор Александров

Мать: Селюгина Анна Гаврилова

Кадышево, Каймарская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарин Иван Николаев

Развод
Неизвестно

Муж: Бухарин Иван Николаев

Причина развода была изменой.
Место жительства
Неизвестно
Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Неизвестно, когда она переехала.
Рождение ребёнка
08.09.1934

Сын: Бухарин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Бухарин Иван Николаев

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1936

Сын: Бухарин Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Бухарин Иван Николаев

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1938

Сын: Бухарин Николай Иванович

Отец ребёнка: Бухарин Иван Николаев

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1941

Дочь: Дунаева (Бухарина) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Бухарин Иван Николаев

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1946

Дочь: Бухарина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Бухарин Иван Николаев

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1948

Дочь: Галашова (Бухарина) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Бухарин Иван Николаев

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1950

Дочь: Кораблёва (Бухарина) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Бухарин Иван Николаев

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1953

Дочь: Заморухова (Бухарина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Бухарин Иван Николаев

Сухая Река, Каймарская волость, Казанский уезд
Последний ребенок в семье.
Смерть
12.12.1975

Мы используем куки для улучшения работы сайта.