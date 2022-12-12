деревня Кадышево, деревня Кадышево, Каймарская волость, Казанский уезд (на 1914) — Familio

Кадышево

Каймарская волость, Казанский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
312Кадышево, д. уд.при рч. Солонице.134095260315Часовня православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Каймарская волость
97. Кадышева, деревня бывшая удельная, при речке Солонице, дворов 112, жителей 582, волостное правление (уездный город в 12 верстах), часовня, 3 лавки

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Каймарская волость
с. Кадышево, Каймарскойрусские677
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