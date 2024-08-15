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Михайлов Юрий Николаевич

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

11.01.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1965

Дочь: Абрамова Синягина (Михайлова) Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Полякова Михайлова (Никулина) Валентина Антоновна

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.06.1967

Сын: Михайлов Олег Юрьевич

Мать ребёнка: Полякова Михайлова (Никулина) Валентина Антоновна

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.09.1975

Дочь: Кондратьева (Михайлова) Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Полякова Михайлова (Никулина) Валентина Антоновна

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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