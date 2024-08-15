Михайлов Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1965
Дочь: Абрамова Синягина (Михайлова) Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Полякова Михайлова (Никулина) Валентина Антоновна
Рождение ребёнка
07.06.1967
Мать ребёнка: Полякова Михайлова (Никулина) Валентина Антоновна
Рождение ребёнка
03.09.1975
Дочь: Кондратьева (Михайлова) Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Полякова Михайлова (Никулина) Валентина Антоновна
Смерть
Неизвестно