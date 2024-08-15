Абрамова Синягина (Михайлова) Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамова Синягина (Михайлова) Наталья Юрьевна

Абрамова Синягина (Михайлова) Наталья Юрьевна

avatar

Место рождения

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

28.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1965

Отец: Михайлов Юрий Николаевич

Мать: Полякова Михайлова (Никулина) Валентина Антоновна

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.01.1985

Дочь: Ижаева (Синягина) Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Синягин Юрий Алексеевич

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.11.1989

Сын: Синягин Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Синягин Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.11.1996

Дочь: Сушинская (Абрамова) Елена Игоревна

Отец ребёнка: Абрамов Игорь Геннадьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.