Абрамова Синягина (Михайлова) Наталья Юрьевна
Место рождения
Дата рождения28.11.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1965
Рождение ребёнка
27.01.1985
Дочь: Ижаева (Синягина) Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Синягин Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
29.11.1989
Отец ребёнка: Синягин Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
14.11.1996
Дочь: Сушинская (Абрамова) Елена Игоревна
Отец ребёнка: Абрамов Игорь Геннадьевич