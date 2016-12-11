Полякова Михайлова (Никулина) Валентина Антоновна
Место рождения
Дата рождения12.12.1943
Дата смерти11.12.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1943
Рождение ребёнка
28.11.1965
Дочь: Абрамова Синягина (Михайлова) Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Михайлов Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
07.06.1967
Отец ребёнка: Михайлов Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
03.09.1975
Дочь: Кондратьева (Михайлова) Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Михайлов Юрий Николаевич
Смерть
11.12.2016