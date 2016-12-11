Полякова Михайлова (Никулина) Валентина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Михайлова (Никулина) Валентина Антоновна

Место рождения

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

12.12.1943

Дата смерти

11.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1943

Отец: Никулин Антон Кузьмич

Мать: Никулина (Трошкина) Марфа Петровна

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.11.1965

Дочь: Абрамова Синягина (Михайлова) Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Михайлов Юрий Николаевич

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.06.1967

Сын: Михайлов Олег Юрьевич

Отец ребёнка: Михайлов Юрий Николаевич

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.09.1975

Дочь: Кондратьева (Михайлова) Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Михайлов Юрий Николаевич

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
11.12.2016
Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область

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