Лукьянова Ульяна 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Михаил Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Лукьянов Егор Михайлович

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Яковлевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Лукьянова) Аксинья Михайловна

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Яковлевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Лукьянов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Яковлевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Лукьянова) Марина Михайловна

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Яковлевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Лукьянов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Яковлевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Лукьянов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Яковлевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Лукьянов Антон Михайлович

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Яковлевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Лукьянов Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Яковлевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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