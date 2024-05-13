Лукьянова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Лукьянова) Аксинья Михайловна
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Лукьянов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Лукьянова) Марина Михайловна
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Лукьянов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Лукьянов Степан Михайлович
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Лукьянов Антон Михайлович
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Лукьянов Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Яковлевич
Смерть
Неизвестно