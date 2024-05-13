Лукьянов Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Ульяна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Лукьянова Ульяна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Лукьянова) Аксинья Михайловна
Мать ребёнка: Лукьянова Ульяна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Лукьянов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Лукьянова Ульяна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Лукьянова) Марина Михайловна
Мать ребёнка: Лукьянова Ульяна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Лукьянов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Лукьянова Ульяна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Лукьянов Степан Михайлович
Мать ребёнка: Лукьянова Ульяна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Лукьянов Антон Михайлович
Мать ребёнка: Лукьянова Ульяна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Лукьянов Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Лукьянова Ульяна
Смерть
1823