Лукьянов Михаил Яковлевич 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Михаил Яковлевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Лукьянов Яков Ефремович

Мать: Лукьянова Аксинья Федоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Ульяна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Лукьянов Егор Михайлович

Мать ребёнка: Лукьянова Ульяна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Лукьянова) Аксинья Михайловна

Мать ребёнка: Лукьянова Ульяна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Лукьянов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Лукьянова Ульяна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Лукьянова) Марина Михайловна

Мать ребёнка: Лукьянова Ульяна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Лукьянов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Лукьянова Ульяна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Лукьянов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Лукьянова Ульяна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Лукьянов Антон Михайлович

Мать ребёнка: Лукьянова Ульяна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Лукьянов Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Лукьянова Ульяна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1823
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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