Горбунов Леонтий Максимович
Место рожденияСпиридоновка
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Бракосочетание
17.10.1903 ст.
Рождение ребёнка
1904 ст.
Сын: Горбунов Михаил Леонтьевич
Мать ребёнка: Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична
Рождение ребёнка
31.03.1906 ст.
Сын: Горбунов Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична
Рождение ребёнка
11.01.1910 ст.
Дочь: Горбунова Татьяна Леонтьевна
Мать ребёнка: Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична
Рождение ребёнка
30.03.1911 ст.
Дочь: Горбунова Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична
Рождение ребёнка
16.05.1912 ст.
Дочь: Горбунова Елена Леонтьевна
Мать ребёнка: Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична
Рождение ребёнка
17.08.1913 ст.
Сын: Горбунов Андрей Леонтьевич
Мать ребёнка: Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична
Рождение ребёнка
15.07.1915 ст.
Мать ребёнка: Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична
Рождение ребёнка
1918 ст.
Сын: Горбунов Иаков Леонтьевич
Мать ребёнка: Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична
Смерть
Неизвестно