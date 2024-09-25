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Горбунов Леонтий Максимович

Место рождения

Спиридоновка

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: Горбунов Максим Стефанович/Степанович

Мать: Горбунова Дария Никитична

Бракосочетание
17.10.1903 ст.

Жена: Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Горбунов Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.03.1906 ст.

Сын: Горбунов Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.01.1910 ст.

Дочь: Горбунова Татьяна Леонтьевна

Мать ребёнка: Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.03.1911 ст.

Дочь: Горбунова Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.05.1912 ст.

Дочь: Горбунова Елена Леонтьевна

Мать ребёнка: Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1913 ст.

Сын: Горбунов Андрей Леонтьевич

Мать ребёнка: Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.07.1915 ст.

Сын: Горбунов Илья Леонтьевич

Мать ребёнка: Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1918 ст.

Сын: Горбунов Иаков Леонтьевич

Мать ребёнка: Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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