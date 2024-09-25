Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична
Место рождения
Дата рождения20.11.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1884 ст.
крестный: Филиппов Игнатий Иванович; крестная: Вергизова Евфросиния Никитична
Бракосочетание
17.10.1903 ст.
Бракосочетание
17.10.1903 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1904 ст.
Сын: Горбунов Михаил Леонтьевич
Отец ребёнка: Горбунов Леонтий Максимович
Рождение ребёнка
31.03.1906 ст.
Сын: Горбунов Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Горбунов Леонтий Максимович
Рождение ребёнка
11.01.1910 ст.
Дочь: Горбунова Татьяна Леонтьевна
Отец ребёнка: Горбунов Леонтий Максимович
Рождение ребёнка
30.03.1911 ст.
Дочь: Горбунова Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Горбунов Леонтий Максимович
Рождение ребёнка
16.05.1912 ст.
Дочь: Горбунова Елена Леонтьевна
Отец ребёнка: Горбунов Леонтий Максимович
Рождение ребёнка
17.08.1913 ст.
Сын: Горбунов Андрей Леонтьевич
Отец ребёнка: Горбунов Леонтий Максимович
Рождение ребёнка
15.07.1915 ст.
Отец ребёнка: Горбунов Леонтий Максимович
Рождение ребёнка
1918 ст.
Сын: Горбунов Иаков Леонтьевич
Отец ребёнка: Горбунов Леонтий Максимович
Смерть
Неизвестно