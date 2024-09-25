Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична

Место рождения

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.11.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1884 ст.

Отец: Васильев Никита Николаевич

Мать: Васильева (Кшнякина) Пелагея Петровна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
крестный: Филиппов Игнатий Иванович; крестная: Вергизова Евфросиния Никитична
Бракосочетание
17.10.1903 ст.

Муж: Горбунов Леонтий Максимович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
17.10.1903 ст.

Муж: не указан

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Горбунов Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Горбунов Леонтий Максимович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.03.1906 ст.

Сын: Горбунов Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Горбунов Леонтий Максимович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.01.1910 ст.

Дочь: Горбунова Татьяна Леонтьевна

Отец ребёнка: Горбунов Леонтий Максимович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.03.1911 ст.

Дочь: Горбунова Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Горбунов Леонтий Максимович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.05.1912 ст.

Дочь: Горбунова Елена Леонтьевна

Отец ребёнка: Горбунов Леонтий Максимович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1913 ст.

Сын: Горбунов Андрей Леонтьевич

Отец ребёнка: Горбунов Леонтий Максимович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.07.1915 ст.

Сын: Горбунов Илья Леонтьевич

Отец ребёнка: Горбунов Леонтий Максимович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1918 ст.

Сын: Горбунов Иаков Леонтьевич

Отец ребёнка: Горбунов Леонтий Максимович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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