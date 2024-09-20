Васильева (Кшнякина) Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рождения1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1864
Отец: Кшнякин Петр Яковлевич
Мать: Кшнякина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Агапия Никитич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
05.02.1884
Свидетель жениха №1 - Овчинников Михаил Яковлевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) Свидетель жениха №2 - Коренев Семен Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Г... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1884 ст.
Дочь: Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Васильев Никита Николаевич
крестный: Филиппов Игнатий Иванович; крестная: Вергизова Евфросиния Никитична
Рождение ребёнка
10.01.1887 ст.
Дочь: Старухина (Васильева) Ксения Никитична
Отец ребёнка: Васильев Никита Николаевич
крестный: Филипов Игнатий Иванович; крестная: Дяглева Гликерья Фроловна
Рождение ребёнка
15.12.1888 ст.
Отец ребёнка: Васильев Никита Николаевич
крестный: Васильев Карп Николаевич; крестная: Титова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
05.05.1890 ст.
Дочь: Васильева Ирина Никитична
Отец ребёнка: Васильев Никита Николаевич
Рождение ребёнка
14.02.1893 ст.
Сын: Васильев Григорий Никитич
Отец ребёнка: Васильев Никита Николаевич
см. № 8: https://ya.ru/archive/catalog/a84abf90-f841-4f83-b09f-e40a414abf7d/128
Рождение ребёнка
02.09.1895 ст.
Отец ребёнка: Васильев Никита Николаевич
Рождение ребёнка
05.01.1898 ст.
Дочь: Васильева Евгения Никитична
Отец ребёнка: Васильев Никита Николаевич
Рождение ребёнка
27.07.1900 ст.
Отец ребёнка: Васильев Никита Николаевич
Рождение ребёнка
17.03.1902 ст.
Дочь: Васильева Агапия Никитична
Отец ребёнка: Васильев Никита Николаевич