Васильева (Кшнякина) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Кшнякина) Пелагея Петровна

Место рождения

Домашка, Суриковская волость, Бузулукский уезд

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Кшнякин Петр Яковлевич

Мать: Кшнякина Анна Федоровна

Домашка, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Агапия Никитич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
05.02.1884

Муж: Васильев Никита Николаевич

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Свидетель жениха №1 - Овчинников Михаил Яковлевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) Свидетель жениха №2 - Коренев Семен Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Г... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1884 ст.

Дочь: Горбунова (Васильева) Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Васильев Никита Николаевич

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
крестный: Филиппов Игнатий Иванович; крестная: Вергизова Евфросиния Никитична
Рождение ребёнка
10.01.1887 ст.

Дочь: Старухина (Васильева) Ксения Никитична

Отец ребёнка: Васильев Никита Николаевич

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
крестный: Филипов Игнатий Иванович; крестная: Дяглева Гликерья Фроловна
Рождение ребёнка
15.12.1888 ст.

Сын: Васильев Петр Никитич

Отец ребёнка: Васильев Никита Николаевич

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
крестный: Васильев Карп Николаевич; крестная: Титова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
05.05.1890 ст.

Дочь: Васильева Ирина Никитична

Отец ребёнка: Васильев Никита Николаевич

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.02.1893 ст.

Сын: Васильев Григорий Никитич

Отец ребёнка: Васильев Никита Николаевич

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
см. № 8: https://ya.ru/archive/catalog/a84abf90-f841-4f83-b09f-e40a414abf7d/128
Рождение ребёнка
02.09.1895 ст.

Сын: Васильев Иаков Никитич

Отец ребёнка: Васильев Никита Николаевич

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.01.1898 ст.

Дочь: Васильева Евгения Никитична

Отец ребёнка: Васильев Никита Николаевич

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.07.1900 ст.

Сын: Васильев Симеон Никитич

Отец ребёнка: Васильев Никита Николаевич

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.03.1902 ст.

Дочь: Васильева Агапия Никитична

Отец ребёнка: Васильев Никита Николаевич

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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