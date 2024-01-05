Кшнякин Петр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кшнякин Петр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1817 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1817 ст.

Отец: Кшнякин Яков Иванович

Мать: Кшнякина Матрена Павловна

Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Никита

Мать ребёнка: Кшнякина Анна Федоровна

Домашка, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Родион

Мать ребёнка: Кшнякина Анна Федоровна

Домашка, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Васильева Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Кшнякина Анна Федоровна

Домашка, Суриковская волость, Бузулукский уезд
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