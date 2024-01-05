Кшнякин Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1817 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1817 ст.
Отец: Кшнякин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Никита
Мать ребёнка: Кшнякина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Родион
Мать ребёнка: Кшнякина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Васильева Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Кшнякина Анна Федоровна