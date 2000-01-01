Маракасов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маракасов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Маракасов Иван Лукич

Мать: Маракасова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Соколова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Маракасов Семен Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маракасова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корякина Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Смерть
Неизвестно
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