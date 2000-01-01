Маракасов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Маракасов Иван Лукич
Мать: Маракасова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Соколова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Маракасов Семен Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маракасова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонид?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корякина Галина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Смерть
Неизвестно