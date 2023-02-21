Маракасов Семен Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маракасов Семен Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Маракасов Николай Иванович

Мать: не указана

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