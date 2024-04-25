Романова Любовь Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минеев Евграф Иванович
Мать: Минеева Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1983
Дочь: Четина Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Романов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
11.02.1985
Дочь: Хорошавина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Романов Владимир Павлович
Смерть
Неизвестно