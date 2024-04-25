Романова Любовь Евграфовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова Любовь Евграфовна

Романова Любовь Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минеев Евграф Иванович

Мать: Минеева Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
18.01.1983

Дочь: Четина Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Романов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
11.02.1985

Дочь: Хорошавина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Романов Владимир Павлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.