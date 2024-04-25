Романов Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Павел Тарасович
Мать: Романова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1983
Дочь: Четина Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Романова Любовь Евграфовна
Рождение ребёнка
11.02.1985
Дочь: Хорошавина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Романова Любовь Евграфовна
Смерть
Неизвестно