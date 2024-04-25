Романов Владимир Павлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Романов Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Павел Тарасович

Мать: Романова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Любовь Евграфовна

Рождение ребёнка
18.01.1983

Дочь: Четина Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Романова Любовь Евграфовна

Рождение ребёнка
11.02.1985

Дочь: Хорошавина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Романова Любовь Евграфовна

Смерть
Неизвестно

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