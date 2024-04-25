Четина Екатерина Владимировна 18.01.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Четина Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1983

Отец: Романов Владимир Павлович

Мать: Романова Любовь Евграфовна

Рождение ребёнка
16.04.?

Сын: Четин Никита Юрьевич

Отец ребёнка: Четин Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Четин Глеб Юрьевич

Отец ребёнка: Четин Юрий

Рождение ребёнка
24.12.?

Дочь: Четина Ксюша Юрьевна

Отец ребёнка: Четин Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четин Юрий

Рождение ребёнка
07.06.2003

Сын: Романов Игорь Ильшатович

Отец ребёнка: не указан

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