Четина Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1983
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1983
Рождение ребёнка
16.04.?
Сын: Четин Никита Юрьевич
Отец ребёнка: Четин Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Четин Глеб Юрьевич
Отец ребёнка: Четин Юрий
Рождение ребёнка
24.12.?
Дочь: Четина Ксюша Юрьевна
Отец ребёнка: Четин Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Четин Юрий
Рождение ребёнка
07.06.2003
Отец ребёнка: не указан