Тогусова (Павлова) Устинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТогусова (Павлова) Устинья Яковлевна

Тогусова (Павлова) Устинья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.?.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.?.1823

Отец: Павлов Яков Крест. Мещанин Кр. Полуденной Павлов

Мать: Павлова Зиновья Семеновна

Бракосочетание
21.01.1845

Муж: Тогусов Матфей Казак Кр. Полуденной Федоров

М. 27
Рождение ребёнка
09.05.1848

Дочь: Таисия Матвеевна

Отец ребёнка: Тогусов Матфей Казак Кр. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ненилина Васса Матвеева

Отец ребёнка: Тогусов Матфей Казак Кр. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Матвеева

Отец ребёнка: Тогусов Матфей Казак Кр. Полуденной Федоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close