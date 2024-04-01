Павлов Яков Крест. Мещанин Кр. Полуденной Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.10.1817
М. 19 (новокрещенный из киргиз) ж 24 года
Рождение ребёнка
14.05.1819
Мать ребёнка: Павлова Зиновья Семеновна
Рождение ребёнка
01.06.1820
Сын: Павлов Иван Мещанин Г.Пп Яковлевич
Мать ребёнка: Павлова Зиновья Семеновна
Уволенный от службы Василий Павлов, девица Агрофена суковатицина
Рождение ребёнка
27.06.1822
Дочь: Марфа Яковлева
Мать ребёнка: Павлова Зиновья Семеновна
Рождение ребёнка
30.?.1823
Дочь: Тогусова Устинья Яковлевна
Мать ребёнка: Павлова Зиновья Семеновна
Рождение ребёнка
18.07.1826
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Павлова Зиновья Семеновна
Рождение ребёнка
17.?.1827
Дочь: Фекла Яковлева
Мать ребёнка: Павлова Зиновья Семеновна
Рождение ребёнка
06.04.1830
Дочь: Арина Яковлевна
Мать ребёнка: Павлова Зиновья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Павлова Зиновья Семеновна
Рождение ребёнка
01.10.1836
Мать ребёнка: Павлова Зиновья Семеновна
Василий Павлович Павлов
Смерть
Неизвестно