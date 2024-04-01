Павлов Яков Крест. Мещанин Кр. Полуденной Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Яков Крест. Мещанин Кр. Полуденной Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1817

Жена: Павлова Зиновья Семеновна

М. 19 (новокрещенный из киргиз) ж 24 года
Рождение ребёнка
14.05.1819

Сын: Павлов Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Павлова Зиновья Семеновна

Рождение ребёнка
01.06.1820

Сын: Павлов Иван Мещанин Г.Пп Яковлевич

Мать ребёнка: Павлова Зиновья Семеновна

Уволенный от службы Василий Павлов, девица Агрофена суковатицина
Рождение ребёнка
27.06.1822

Дочь: Марфа Яковлева

Мать ребёнка: Павлова Зиновья Семеновна

Рождение ребёнка
30.?.1823

Дочь: Тогусова Устинья Яковлевна

Мать ребёнка: Павлова Зиновья Семеновна

Рождение ребёнка
18.07.1826

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Павлова Зиновья Семеновна

Рождение ребёнка
17.?.1827

Дочь: Фекла Яковлева

Мать ребёнка: Павлова Зиновья Семеновна

Рождение ребёнка
06.04.1830

Дочь: Арина Яковлевна

Мать ребёнка: Павлова Зиновья Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Павлова Зиновья Семеновна

Рождение ребёнка
01.10.1836

Сын: Павлов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Павлова Зиновья Семеновна

Василий Павлович Павлов
Смерть
Неизвестно
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