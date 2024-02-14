Ибрагимов Муса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Муса

Место рождения

с.Исянгулово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибрагимова ?

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Ибрагимов Сабир Мусаевич

Мать ребёнка: Ибрагимова ?

Рождение ребёнка
1913

Сын: Ибрагимов Газиз Мусаевич

Мать ребёнка: Ибрагимова ?

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ибрагимов Агиз Мусаевич

Мать ребёнка: Ибрагимова ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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