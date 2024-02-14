Ибрагимов Газиз Мусаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Газиз Мусаевич

Место рождения

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1913

Дата смерти

06.02.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

1949 г.р.
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1957 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Ибрагимов Муса

Мать: Ибрагимова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова (Магадеева) Муршида Закировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибрагимова (Магадеева) Муршида Закировна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Ибрагимов Сабир Газизович

Мать ребёнка: Ибрагимова (Магадеева) Муршида Закировна

Рождение ребёнка
10.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова (Магадеева) Муршида Закировна

Рождение ребёнка
25.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова (Магадеева) Муршида Закировна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Ибрагимов Карим Газизович

Мать ребёнка: Ибрагимова (Магадеева) Муршида Закировна

Рождение ребёнка
06.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова (Магадеева) Муршида Закировна

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова (Магадеева) Муршида Закировна

Смерть
06.02.1977
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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