Ибрагимов Газиз Мусаевич
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1913
Дата смерти06.02.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Ибрагимов Муса
Мать: Ибрагимова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Сын: Ибрагимов Сабир Газизович
Мать ребёнка: Ибрагимова (Магадеева) Муршида Закировна
Рождение ребёнка
10.10.1952
Рождение ребёнка
25.05.1955
Рождение ребёнка
1957
Сын: Ибрагимов Карим Газизович
Мать ребёнка: Ибрагимова (Магадеева) Муршида Закировна
Рождение ребёнка
06.02.1959
Рождение ребёнка
1965
Смерть
06.02.1977
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно