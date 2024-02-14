Ибрагимова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибрагимов Муса

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Ибрагимов Сабир Мусаевич

Отец ребёнка: Ибрагимов Муса

Рождение ребёнка
1913

Сын: Ибрагимов Газиз Мусаевич

Отец ребёнка: Ибрагимов Муса

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ибрагимов Агиз Мусаевич

Отец ребёнка: Ибрагимов Муса

Смерть
Неизвестно

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