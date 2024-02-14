Ибрагимова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибрагимов Муса
Рождение ребёнка
Около 1911
Отец ребёнка: Ибрагимов Муса
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Ибрагимов Муса
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Ибрагимов Муса
Смерть
Неизвестно