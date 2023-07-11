Борис (Нечаева) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нечаев Владимир
Мать: Нечаева Вера Михайловна
Рождение ребёнка
16.12.1990
Сын: Борис Александр Викторович
Отец ребёнка: Борис Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Борис Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Виктор
Место жительства
Неизвестно
Барановичи, Брестская область
г.Барановичи