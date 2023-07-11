Борис Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1990
Сын: Борис Александр Викторович
Мать ребёнка: Борис Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Борис Ольга Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борис Ольга Владимировна
Место жительства
Неизвестно
Барановичи, Брестская область
г.Барановичи