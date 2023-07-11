Борис Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борис Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1990

Сын: Борис Александр Викторович

Мать ребёнка: Борис Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис Андрей Викторович

Мать ребёнка: Борис Ольга Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борис Ольга Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Барановичи, Брестская область
г.Барановичи
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