Нечаева (Тузкова) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Тузкова) Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1937

Дата смерти

08.03.?

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1937

Отец: Тузков Михаил

Мать: Пальчикова (Тузкова) Александра Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борис (Нечаева) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Нечаев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахур (Нечаева) Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Нечаев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Владимир

Место жительства
Неизвестно
Барановичи, Брестская область
г.Барановичи
Смерть
08.03.?

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