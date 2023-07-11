Нечаева (Тузкова) Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1937
Дата смерти08.03.?
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борис (Нечаева) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Нечаев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахур (Нечаева) Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Нечаев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нечаев Владимир
Место жительства
Неизвестно
Барановичи, Брестская область
г.Барановичи
Смерть
08.03.?