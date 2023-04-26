Тырышкин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти09.08.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
15.01.1836
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1841
Дочь: Кашина (Тырышкина) Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Тырышкина (Сулинова) Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
25.05.1849
Мать ребёнка: Тырышкина (Сулинова) Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
30.07.1852
Сын: Тырышкин Емельян Иванович
Мать ребёнка: Тырышкина (Сулинова) Лукерья Васильевна
Смерть
09.08.1873