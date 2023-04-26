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Тырышкин Иван Михайлович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

09.08.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Тырышкин Михаил Григорьевич

Мать: Тырышкина Ефимия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.01.1836

Жена: Тырышкина (Сулинова) Лукерья Васильевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1841

Дочь: Кашина (Тырышкина) Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Тырышкина (Сулинова) Лукерья Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1849

Сын: Тырышкин Никита Иванович

Мать ребёнка: Тырышкина (Сулинова) Лукерья Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1852

Сын: Тырышкин Емельян Иванович

Мать ребёнка: Тырышкина (Сулинова) Лукерья Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
09.08.1873
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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