Тырышкина (Сулинова) Лукерья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырышкина (Сулинова) Лукерья Васильевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.01.1836

Муж: Тырышкин Иван Михайлович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1841

Дочь: Кашина Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Тырышкин Иван Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1849

Сын: Тырышкин Никита Иванович

Отец ребёнка: Тырышкин Иван Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1852

Сын: Тырышкин Емельян Иванович

Отец ребёнка: Тырышкин Иван Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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