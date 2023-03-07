Тырышкина (Сулинова) Лукерья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1836
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1841
Дочь: Кашина Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Тырышкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
25.05.1849
Отец ребёнка: Тырышкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
30.07.1852
Сын: Тырышкин Емельян Иванович
Отец ребёнка: Тырышкин Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно