Похмурко (Колесник) Галина
Место рожденияс. Хейловщина Чернухинского района Полтавской области
Дата рождения02.02.1943
Дата смерти31.05.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1943
Отец: Колесник Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Похмурко Николай
Рождение ребёнка
12.11.1964
Дочь: Бакумец (Похмурко) Маргарита
Отец ребёнка: Похмурко Николай
Рождение ребёнка
01.02.1967
Дочь: Халюта (Похмурко) Тамара
Отец ребёнка: Похмурко Николай
Рождение ребёнка
02.07.1983
Дочь: Мишина (Пахмурко) Ольга
Отец ребёнка: Похмурко Николай
Смерть
31.05.1992
Похороны
Неизвестно