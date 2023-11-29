Похмурко (Колесник) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПохмурко (Колесник) Галина

Похмурко (Колесник) Галина

Место рождения

с. Хейловщина Чернухинского района Полтавской области

Дата рождения

02.02.1943

Дата смерти

31.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1943

Отец: Колесник Иван

Мать: Колесник (Пащенко) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Похмурко Николай

Рождение ребёнка
12.11.1964

Дочь: Бакумец (Похмурко) Маргарита

Отец ребёнка: Похмурко Николай

Рождение ребёнка
01.02.1967

Дочь: Халюта (Похмурко) Тамара

Отец ребёнка: Похмурко Николай

Рождение ребёнка
02.07.1983

Дочь: Мишина (Пахмурко) Ольга

Отец ребёнка: Похмурко Николай

Смерть
31.05.1992
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.