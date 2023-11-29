Колесник (Пащенко) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти02.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Пащенко Федот
Мать: Пащенко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесник Иван
Рождение ребёнка
02.02.1943
Дочь: Похмурко (Колесник) Галина
Отец ребёнка: Колесник Иван
Рождение ребёнка
21.05.1945
Сын: Колесник Николай
Отец ребёнка: Колесник Иван
Рождение ребёнка
04.03.1948
Дочь: Цуцарова (Колесник) Нина
Отец ребёнка: Колесник Иван
Рождение ребёнка
03.07.1949
Сын: Колесник Владимир
Отец ребёнка: Колесник Иван
Рождение ребёнка
01.06.1956
Дочь: (Колесник) Татьяна
Отец ребёнка: Колесник Иван
Рождение ребёнка
09.02.1960
Дочь: Карбан (Колесник) Лидия
Отец ребёнка: Колесник Иван
Смерть
02.05.1994