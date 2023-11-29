Колесник (Пащенко) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник (Пащенко) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

02.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Пащенко Федот

Мать: Пащенко Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесник Иван

Рождение ребёнка
02.02.1943

Дочь: Похмурко (Колесник) Галина

Отец ребёнка: Колесник Иван

Рождение ребёнка
21.05.1945

Сын: Колесник Николай

Отец ребёнка: Колесник Иван

Рождение ребёнка
04.03.1948

Дочь: Цуцарова (Колесник) Нина

Отец ребёнка: Колесник Иван

Рождение ребёнка
03.07.1949

Сын: Колесник Владимир

Отец ребёнка: Колесник Иван

Рождение ребёнка
01.06.1956

Дочь: (Колесник) Татьяна

Отец ребёнка: Колесник Иван

Рождение ребёнка
09.02.1960

Дочь: Карбан (Колесник) Лидия

Отец ребёнка: Колесник Иван

Смерть
02.05.1994

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