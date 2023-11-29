Похмурко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1938
Дата смерти04.11.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1964
Дочь: Бакумец (Похмурко) Маргарита
Мать ребёнка: Похмурко (Колесник) Галина
Рождение ребёнка
01.02.1967
Дочь: Халюта (Похмурко) Тамара
Мать ребёнка: Похмурко (Колесник) Галина
Рождение ребёнка
02.07.1983
Дочь: Мишина (Пахмурко) Ольга
Мать ребёнка: Похмурко (Колесник) Галина
Смерть
04.11.1989
Похороны
Неизвестно