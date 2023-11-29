Похмурко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Похмурко Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1938

Дата смерти

04.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Похмурко (Колесник) Галина

Рождение ребёнка
12.11.1964

Дочь: Бакумец (Похмурко) Маргарита

Мать ребёнка: Похмурко (Колесник) Галина

Рождение ребёнка
01.02.1967

Дочь: Халюта (Похмурко) Тамара

Мать ребёнка: Похмурко (Колесник) Галина

Рождение ребёнка
02.07.1983

Дочь: Мишина (Пахмурко) Ольга

Мать ребёнка: Похмурко (Колесник) Галина

Смерть
04.11.1989
Похороны
Неизвестно

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