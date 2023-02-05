Кратиров Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКратиров Василий Дмитриевич

Кратиров Василий Дмитриевич

Место рождения

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.12.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Сын псаломщика Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кратирова (Леоферова) Александра (Анфиса) Глебовна

Образование
03.10.1899 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из 5 класса Семинарии.
Работа или профессия
25.11.1899 ст.
Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Допущен к исправлению псаломщических обязанностей при Ильинской Грибцовской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
20.10.1900 ст.
Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Указом Консистории за №7847 утвержден в должности штатного псаломщика при Ильинской Грибцовской церкви.
Работа или профессия
18.01.1904 ст.
Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен к Ембовской Николаевской церкви на должность псаломщика.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.