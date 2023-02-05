Кратиров Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения20.12.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын псаломщика Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
03.10.1899 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из 5 класса Семинарии.
Работа или профессия
25.11.1899 ст.
Допущен к исправлению псаломщических обязанностей при Ильинской Грибцовской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
20.10.1900 ст.
Указом Консистории за №7847 утвержден в должности штатного псаломщика при Ильинской Грибцовской церкви.
Работа или профессия
18.01.1904 ст.
Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен к Ембовской Николаевской церкви на должность псаломщика.
Смерть
Неизвестно